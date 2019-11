Concernant Andrey Duksin

Bonjour à tous,



Il y a 6 mois, nous vous avions alertés à propos des agissements pervers d'Andrey Duksin, un Russe qui a illégalement déposé la marque SCP Foundation au sein de l'Union douanière eurasiatique.



Duksin avait alors utilisé la marque illégitime pour menacer des créateurs de produits dérivés SCP et leur extorquer de l’argent. En plus de ces délits, ce seul dépôt de marque enfreint toutes les règles du droit d’auteur et de la licence Creative Commons BY-SA 3.0.



Pour rappel, c’est la licence CC-BY-SA qui garantit à tous le droit de profiter de l’univers SCP et d’y contribuer en toute simplicité : auteurs, traducteurs, dessinateurs, vidéastes, concepteurs de jeux vidéos et même entrepreneurs.



Par sa manœuvre illégale, Duksin prétend que lui seul peut décider qui a le droit de contribuer à la Fondation SCP et qui n’en a pas le droit.



Jusqu’à très récemment, la situation s'était calmée et les admins du wiki poursuivaient lentement les démarches d'annulation auprès de l’administration russe. Malheureusement, les choses se sont précipitées.



En effet, Andrey Duksin a non seulement repris ses tentatives d’intimidation et d’extorsion, mais il va maintenant jusqu’à menacer le Wiki SCP lui-même.



Il a notamment utilisé sa marque illégitime pour faire bannir le groupe officiel de la Branche russe de la Fondation SCP sur le réseau social vk.com, ainsi qu’un groupe non-officiel dédié aux memes SCP. Par ce biais, Duksin tente de manière éhontée de réduire au silence tous ceux qui l’ont critiqué. Nous avons discuté avec les modérateurs de VK et malheureusement ils ne peuvent rien faire tant que la marque n’aura pas été invalidée par décision de justice.



Duksin a ensuite tenté de poser comme ultimatum d’être nommé administrateur de la Branche russe et que leur site serve à faire la publicité de son entreprise, tout en menaçant personnellement les administrateurs russes.



Ces actions menacent non seulement la communauté SCP en Russie, mais aussi chaque branche, auteur et fan de la Fondation SCP à travers le monde.



Bien que ce qui se passe en Russie impacte moins la communauté SCP dans le reste du monde, cela risque de nous affecter tôt ou tard, d’autant que Duksin a prévu d’étendre ses actions malhonnêtes en dehors de Russie. C’est également une atteinte inacceptable aux droits et aux valeurs de tous ceux qui composent notre communauté.



Par ce message, la Branche francophone affirme sa solidarité totale avec la Branche russe et invite l’intégralité de la communauté SCP-FR à relayer ce post pour mettre au courant le maximum de personnes. Nous demandons également à tous de ne pas chercher à contacter Duksin, sous aucun prétexte, de façon à éviter tout débordement.



Les admins russes et américains font en ce moment le nécessaire pour restaurer les droits de la communauté SCP en Russie et protéger l’intégrité de la Branche russe. La Fondation SCP est un projet collaboratif libre et le restera toujours.



Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation au plus vite.



#StandWithSCPRU

